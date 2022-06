Ο Ρικ Πιτίνο ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και ταξίδεψε στη Μύκονο, όπου συνάντησε και έναν ακλόμη θρύλο του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο πρώην παίκτης του Τριφυλλιού ολοκλήρωσε πρόωρα τη θητεία του ως παράγοντας της “πράσινης” ΚΑΕ και βρήκε επίσης την ευκαιρία να ξεκουραστεί στο “νησί των ανέμων”.

Πιτίνο και Διαμαντίδης φωτογραφήθηκαν μάλιστα μαζί στη Μύκονο, με τον Αμερικανό Hall of Famer να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Σπουδαίο να μιλάς για μπάσκετ με τον Έλληνα θρύλο Δημήτρη Διαμαντίδη. Σπουδαίος παίκτης και ακόμα καλύτερος άνθρωπος».

Great talking basketball with Greek legend Dimitris Diamantidis- great player and even a better person! pic.twitter.com/uHnyxht66N