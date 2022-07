Η Μπάγερν Μονάχου συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για τη μετεγγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ο Πολωνός στράικερ αποχαιρέτησε τους “Βαυαρούς” μετά από 8 ολόκληρα χρόνια.

Ο Λεβαντόφσκι θα φύγει κατευθείαν για τις ΗΠΑ, ώστε να ενσωματωθεί στην Μπαρτσελόνα, αλλά υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει για να αποχαιρετήσει τους πάντες στο Μόναχο, παρά τις τεταμένες σχέσεις με τη διοίκηση πριν την μετεγγραφή.

“Είπα αντίο στους συμπαίκτες μου σήμερα. Δεν ανησύχησα μήπως τραυματιστώ. Αυτό μπορεί να μου συμβεί και στο σπίτι. Ήθελα να παραμείνω σε καλή κατάσταση και αποφάσισα να προπονηθώ μαζί με τους συμπαίκτες μου.

Αυτά τα οκτώ χρόνια ήταν ξεχωριστά και δεν θα τα ξεχάσω. Πέρασα φανταστικά στο Μόναχο. Θα πετάξω σύντομα, αλλά μετά από το τέλος της προετοιμασίας θα επιστρέψω για να πω αντίο με τον σωστό τρόπο και να οργανώσω κάποια πράγματα”.

Robert Lewandowski: “These 8 years were special and I won’t forget that. I had a great time in Munich”, he tells @Sky_Torben. 🔴 #FCBayern



“I will come back to say goodbye to all employees properly”, Lewa says ahead of his move to Barcelona. pic.twitter.com/w91XYTODZ0