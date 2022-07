Η Μπάγερν Μονάχου αποδέχθηκε την τελευταία, βελτιωμένη πρόταση της Μπαρτσελόνα για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ο Πολωνός επιθετικός θα “μετακομίσει” στο Καμπ Νόου.

Το deal έκλεισε με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και ο Λεβαντόφσκι θα αποτελέσει ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και του Τσάβι, όπως ήταν η δική του αρχική επιθυμία.

Ο διεθνής Πολωνός στράικερ θα αφήσει έτσι την Bundesliga μετά από 12 ολόκληρες σεζόν εκεί, για να αγωνιστεί στην Ισπανία στα 34 του χρόνια, αλλά και προερχόμενος από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του.

Robert Lewandowski will sign the contract with Barcelona during the weekend, already agreed since last February. Bayern will receive €50m add ons included. 🚨🇵🇱 #FCB Lewandowski didn’t want to discuss with Chelsea or PSG despite many approaches: only Barcelona, like Raphinha. pic.twitter.com/Q1WUsywyU2

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday – he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw