Ο Ρόνι της Παλμέιρας εκτέλεσε το χειρότερο και πιο αστείο πέναλτι της σεζόν (video)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ολοκληρώθηκε με την Μπάγερν Μονάχου να κατακτά και αυτόν τον τίτλο κόντρα στην Τίγκρες, αλλά στο έτερο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Ρόνι της Παλμέιρας έγραψε… τη δική του ιστορία.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ανέλαβε να εκτελέσει ένα πέναλτι για την ομάδα του και το έκανε με τον χειρότερο, αλλά παράλληλα και τον πιο αστείο τρόπο.

Αφού πήρε αρκετή φόρα, άρχισε να χοροπηδάει στο χορτάρι, πριν προσπαθήσει μάταια να παραπλανήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αποδείχθηκε δε και μοιραίος για την ομάδα του, αφού η Παλμέιρας ηττήθηκε στα πέναλτι από τον Αλ Αχλί.

What just happened here?#FIFAClubWorldCup pic.twitter.com/uUBbcecPYn