Ο Ροντινέι τραγούδησε Ρέμο και αποθέωσε στα ελληνικά τους συμπαίκτες του

Έδωσε ρέστα ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού στα social media
Ο Ροντινέι
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ροντινέι, όπως ήταν φυσικό, ξεσάλωσε στο Instagram μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League, με τον Ροντινέι να είναι καθοριστικός.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών έδωσε τις ασίστ και στα δύο γκολ των πρωταθλητών Ελλάδας και μετά πανηγύρισε έξαλλα και στο Instagram την ερυθρόλευκη νίκη.

rodiney story

rodiney story

Ανέβασε στόρι που τραγουδάει το “μα δεν τελειώσαμε” του Αντώνη Ρέμου, ενώ αποθέωσε τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και τον Χρήστο Μουζακίτη.

