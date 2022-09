Μετά από μία τεράστια καριέρα, κατά την οποία θεωρήθηκε από πολλούς ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, ο Ρότζερ Φέντερερ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το τουρ.

Στα 41 του χρόνια, νικημένος από τους τραυματισμούς, ο Ρότζερ Φέντερερ πήρε την απόφαση να… κρεμάσει τη ρακέτα του, ανακοινώνοντας ο ίδιος το γεγονός μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Ο Ελβετός θρύλος του παγκόσμιου τένις και νικητής 20 Γκραν Σλαμ, τονίζει ότι το αγαπημένο του Laver Cup θα είναι το τελευταίο τουρνουά της ATP στο οποίο θα συμμετάσχει, βάζοντας οριστικά τίτλους τέλους στην σπουδαία καριέρα του. Ο Φέντερερ προσπάθησε να ανακάμψει τον τελευταίο καιρό, αλλά φαίνεται ότι το σώμα του δεν ήταν πια σε θέση να του επιτρέψει να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, στο οποίο βρέθηκε για πάνω από 20 χρόνια.

Στην οικογένειά μου στο τένις και όχι μόνο,

Από όλα τα δώρα που μου έδωσε το τένις όλα αυτά τα χρόνια, το μεγαλύτερο, χωρίς αμφιβολία, ήταν οι άνθρωποι που γνώρισα στην πορεία: οι φίλοι μου, οι ανταγωνιστές μου και κυρίως οι οπαδοί που δίνουν στο άθλημα ζωή. Σήμερα, θέλω να μοιραστώ μερικά νέα με όλους σας.

Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, τα τελευταία τρία χρόνια μου έφεραν προκλήσεις με τη μορφή τραυματισμών και χειρουργικών επεμβάσεων. Έχω δουλέψει σκληρά για να επιστρέψω σε πλήρη αγωνιστική φόρμα. Γνωρίζω όμως επίσης τις ικανότητες και τα όρια του σώματός μου και το μήνυμά του προς εμένα τον τελευταίο καιρό ήταν ξεκάθαρο. Είμαι 41 χρονών. Έχω παίξει περισσότερους από 1500 αγώνες για 24 χρόνια. Το τένις μου φέρθηκε πιο γενναιόδωρα από ό,τι θα ονειρευόμουν ποτέ, και τώρα πρέπει να αναγνωρίσω ότι είναι η ώρα να τελειώσω την ανταγωνιστική μου καριέρα.

Το Laver Cup την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο θα είναι η τελευταία μου διοργάνωση ATP. Θα παίξω περισσότερο τένις στο μέλλον, φυσικά, αλλά όχι στα Grand Slam ή στο τουρ.

Αυτή είναι μια γλυκόπικρη απόφαση, γιατί θα μου λείψουν όλα όσα μου έδωσε η περιοδεία. Αλλά ταυτόχρονα, υπάρχουν τόσα πολλά να γιορτάσουμε. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στη Γη. Μου δόθηκε ένα ιδιαίτερο ταλέντο να παίζω τένις και το έκανα σε ένα επίπεδο που δεν φανταζόμουν ποτέ, για πολύ περισσότερο από όσο πίστευα ποτέ δυνατό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την καταπληκτική σύζυγό μου Μίρκα, που έχει ζήσει κάθε λεπτό μαζί μου. Με έχει ζεστάνει πριν από τους τελικούς, παρακολούθησε αμέτρητους αγώνες ακόμα και όταν ήταν έγκυος πάνω από τον 8ο μήνα, και έχει υπομείνει την ανόητη πλευρά μου στο δρόμο με την ομάδα μου για πάνω από 20 χρόνια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μου που με στήριξαν, πάντα πρόθυμα να εξερευνήσουν νέα μέρη και να δημιουργήσουν υπέροχες αναμνήσεις στην πορεία. Το να βλέπω την οικογένειά μου να με επευφημεί από την κερκίδα είναι ένα συναίσθημα που θα αγαπώ για πάντα.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω τους αγαπημένους γονείς μου και την αγαπημένη μου αδερφή, χωρίς την οποία τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πρώην προπονητές μου που με καθοδηγούσαν πάντα στη σωστή κατεύθυνση… ήσασταν υπέροχοι! Και στον ελβετικό τένις, που πίστεψε σε εμένα ως νέο παίκτη και μου επέτρεψε το ιδανικό ξεκίνημα.

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω την καταπληκτική μου ομάδα, τον Ivan, τον Dani, τον Roland, και ιδιαίτερα τον Seve και τον Pierre, που μου έδωσαν τις καλύτερες συμβουλές και ήταν πάντα εκεί για μένα. Επίσης, ο Tony, για τη δημιουργική διαχείριση της επιχείρησής μου για πάνω από 17 χρόνια. Είστε όλοι απίστευτοι και μου άρεσε κάθε λεπτό μαζί σας.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πιστούς μου χορηγούς, που είναι πραγματικά σαν συνεργάτες για μένα και τις σκληρά εργαζόμενες ομάδες και τα τουρνουά στο ATP Tour, που μας υποδέχτηκαν με συνέπεια όλους με ευγένεια και φιλοξενία,

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ανταγωνιστές μου στο γήπεδο. Είχα την τύχη να παίξω τόσους επικούς αγώνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Παλέψαμε δίκαια, με πάθος και ένταση, και πάντα προσπαθούσα να σεβαστώ την ιστορία του παιχνιδιού. Νιώθω εξαιρετικά ευγνώμων. Πιέσαμε ο ένας τον άλλον και μαζί πήγαμε το τένις σε νέα επίπεδα.

Πάνω από όλα πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους απίστευτους θαυμαστές μου. Ποτέ δεν θα μάθετε πόση δύναμη και πίστη μου έχετε δώσει. Η αίσθηση του να μπαίνεις σε γεμάτα στάδια και αρένες ήταν μια από τις τεράστιες συγκινήσεις στη ζωή μου. Χωρίς εσάς, αυτές η επιτυχία θα ήταν σαν μοναξιά, αντί να με γεμίζει με χαρά και ενέργεια.

Τα τελευταία 24 χρόνια στην περιοδεία ήταν μια απίστευτη περιπέτεια. Ενώ μερικές φορές αισθάνομαι ότι πέρασε μέσα σε 24 ώρες, ήταν επίσης τόσο βαθύ και μαγικό που φαίνεται σαν να έχω ζήσει ήδη μια ολόκληρη ζωή. Είχα την τεράστια τύχη να παίξω μπροστά σας σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες. Έχω γελάσει και κλάψει, έχω νιώσει χαρά και πόνο, και κυρίως έχω νιώσει απίστευτα ζωντανός. Μέσα από τα ταξίδια μου, έχω γνωρίσει πολλούς υπέροχους ανθρώπους που θα παραμείνουν φίλοι για μια ζωή, που έπαιρναν συνεχώς χρόνο από τα πολυάσχολα πρόγραμμά τους για να έρθουν να με παρακολουθήσουν να παίζω και να με επευφημούν σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ.

Όταν ξεκίνησε η αγάπη μου για το τένις, ήμουν ball boy στη γενέτειρά μου τη Βασιλεία. Έβλεπα τους παίκτες με μια αίσθηση απορίας. Μου ήταν σαν γίγαντες και άρχισα να ονειρεύομαι. Τα όνειρά μου με οδήγησαν να δουλέψω πιο σκληρά και άρχισα να πιστεύω στον εαυτό μου. Κάποια επιτυχία μου έφερε αυτοπεποίθηση και ήμουν καθ’ οδόν προς το πιο εκπληκτικό ταξίδι που με οδήγησε μέχρι εδώ.

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, σε όλους σε όλο τον κόσμο που βοήθησαν να πραγματοποιηθούν τα όνειρα ενός νεαρού Ελβετού ball boy.

Τέλος, στο παιχνίδι του τένις: Σε αγαπώ και δεν θα σε αφήσω ποτέ.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN