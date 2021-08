Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκανε την έκπληξη κόντρα στον συμπατριώτη του, Ντανίλ Μεντβέντεφ και επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-3, 6-3), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Σινσινάτι.

To No7 της παγκόσμιας κατάταξης εκμεταλλεύτηκε τον εκνευρισμό του Νο2 τενίστα του κόσμου, μετά από ένα ατύχημα που είχε με… κάμερα στο κορτ και κατάφερε να φέρει… τούμπα το ματς, ανατρέποντας το σκορ στον αγώνα.

Ο Ρούμπλεφ προκρίθηκε έτσι στον τελικό του αμερικανικού Masters 1000 και περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (22/08, μετά τη μία τα ξμερώματα), για να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό του τουρνουά.

Medvedev ran into the camera and toppled it. He wants it moved.



“I almost broke my hand. (x5) You don’t care about players ?” He added later, “I;m gonna sue them” Now he is having a MTO.#CincyTennis pic.twitter.com/xsmY1Zf628