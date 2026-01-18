Ο Σαντίνο Αντίνο με τον Γιάννη Αλαφούζο στην Opap Arena για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ο Σαντίνο Αντίνο βρέθηκε στη σουίτα της OPAP Arena μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Ήρθε το μεσημέρι και δεν έχασε την ευκαιρία να δει τη νέα του ομάδα. Ο λόγος για τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος πήγε στην Opap Arena και παρακολούθησε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Ο Αργεντινός εξτρέμ βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την κάμερα να τον απαθανατίζει στη σουίτα μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο Σαντίνο Αντίνο θα περάσει τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ τη Δευτέρα (19/1/2025) και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.