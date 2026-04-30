Ο «σαρωτικός» Ολυμπιακός και ο «ατσάλινος» Παναθηναϊκός είναι μία «ανάσα» από τo Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 94-64 τη Μονακό και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-105 της Βαλένθια, για να φθάσουν αμφότεροι στο 2-0 στα πλέι οφ της Euroleague και βρεθούν μία νίκη μακριά από το Final 4 της Αθήνας.

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός έδειξαν και με την εικόνα τους στα δύο παιχνίδια, ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να μη βρίσκονται στο Telekom Center Athens στα ματς που θα κρίνουν τον τίτλο της σεζόν στη Euroleague.

Απομένει όμως μία νίκη για κάθε ομάδα, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει την επόμενη εβδομάδα στο Μονακό και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Βαλένθια στο γήπεδό του.

Εικόνα που δείχνει Final 4

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσαν και στην πράξη ότι είναι φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στη Euroleague, αφού ετοιμάζονται αμφότεροι για… σκούπα στα πλέι οφ.

Οι Πειραιώτες ήταν εξ αρχής το φαβορί κόντρα στη Μονακό, αλλά η εικόνα του και στα δύο παιχνίδια του ΣΕΦ ήταν αρκετά για να ξεσηκώσεις τους οπαδούς του και να αυξήσει τις προσδοκίες τους για το Final 4 της Αθήνας.

Premium sound in your ears, that’s how Giannis and Djole felt. pic.twitter.com/yg4jV5zVIL — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Με δεύτερη 90άρα κόντρα στη Μονακό, ο Ολυμπιακός υπενθύμισε ότι ήταν πρωτοπόρος και στην κατάταξη της κανονικής περιόδου και παίζοντας το καλύτερο μπάσκετ όλη τη χρονιά, θεωρείται δικαίως υποψήφιος για τον τίτλο της Euroleague.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός μπήκε με… μουρμούρες στα πλέι οφ, αλλά κόντρα στη Βαλένθια κατάφερε να γυρίσει πλήρως το “κλίμα”, αφού όχι μόνο πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ της Euroleague, αλλά το έκανε και με δύο νίκες μέσα στην έδρα της αντιπάλου του.

Οι “πράσινοι” νίκησαν μάλιστα τις “νυχτερίδες” με κάθε τρόπο, αφού επικράτησαν τόσο με χαμηλό σκορ στο πρώτο παιχνίδι, όσο και ακολουθώντας το ρυθμό της Βαλένθια στο δεύτερο ματς, χάρη στο φοβερό buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις.

Με ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ στην ιστορία του μάλιστα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να “βλέπει” πια, με τη σειρά του, μία μεγάλη ευκαιρία για το 8ο τρόπαιο της ιστορίας του.

Τα επόμενα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Ολυμπιακός – Μονακό 2-0

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-2

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί