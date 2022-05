Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε μια πολύ καλή regular season με τον Ολυμπιακό στη Euroleague και η διοργανώτρια τον έβαλε στην κορυφαία πεντάδα.

H Euroleague… προετοιμάζεται για το Final Four του Βελιγραδίου και μια εβδομάδα πριν το πρώτο του “τζάμπολ” παρουσίασε την κορυφαία πεντάδα της σεζόν, με τον Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού να βρίσκει θέση στους καλύτερους.

Ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό, ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές, ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν στο πλάι του Βούλγαρου παίκτη του Ολυμπιακού και συνέθεσαν -μαζί του- την κορυφαία πεντάδα.

Ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα και ο Βάλτερ Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης είχαν συμπεριληφθεί και πέρυσι στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague, ενώ ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές είχε επιλεγεί στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2020-21. Τέλος, ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό ήταν στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

Ο Βεζένκοφ φέτος έχει 13.7 πόντους μέσο όρο και 5.8 ριμπάουντ, ο καλύτερος παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Ο Βούλγαρος είναι έκτος στη λίστα με τους παίκτες με τους περισσότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μάλιστα, κατέκτησε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής δύο φορές (την 13η και την 32η) ενώ αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Φεβρουάριο.

