Ο Σάσα Ζβέρεφ έκανε την έκπληξη και κατάφερε να βάλει φρένο στην τρομερή πορεία του Κάρλος Αλκαράθ. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε του 19χρονου Ισπανού με 3-1 σετ και πήρε το εισιτήριο για δεύτερη σερί χρονιά για τα ημιτελικά του Roland Garros.

Ο Σάσα Ζβέρεφ, κόντρα στο γαλλικό κοινό και στη φόρμα του Αλκαράθ, επικράτησε με 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) και σημείωσε την πρώτη νίκη απέναντι σε τενίστα του Top 10 σε Grand Slam. Στα ημιτελικά ο Γερμανός θα συναντήσει τον νικητή του Τζόκοβιτς – Ναδάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Ζβέρεφ ήταν επιβλητικός στα δύο πρώτα σετ, ενώ δεν πανικοβλήθηκε όταν ο Κάρλος Αλκαράθ μείωσε σε 2-1, φτάνοντας στη νίκη στα τέσσερα σετ, μετά από τις 3 ώρες και 18 λεπτά συνολικής προσπάθειας.

Back in the final 4️⃣@AlexZverev defeats Carlos Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) to advance to his second successive semi-final in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/dajAihyAOP