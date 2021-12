Παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, η Ρεάλ Μαδρίτης των πολλών απουσιών έκανε το “θαύμα” και κέρδισε εντός έδρας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Euroleague. Ο Σέρχιο Γιούλ έδειξε το… σεβασμό του προς τον “V-Span”.

Δευτερόλεπτα μετά την τεράστια νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 71-65 και λίγο πριν ακολουθήσει τους κατάκοπους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, ο Σέρχιο Γιούλ κατευθύνθηκε προς την εξέδρα και τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Βασίλης Σπανούλης παρακολούθησε από κοντά τον μεγάλο αγώνα (κάθισε πίσω από τον πάγκο της Ρεάλ) και “αποθεώθηκε” και από το κοινό στο “WiZink Center”

Ο Σέρχιο Γιούλ πήρε αγκαλιά τον Βασίλη Σπανούλη, δείχνοντας έτσι στον πρώην εμβληματικό αρχηγό του Ολυμπιακού και πρώτο όλων των εποχών σε πολλές στατιστικές κατηγορίες της Euroleague το μεγάλο του σεβασμό. Ο κόσμος χειροκρότησε θερμά τους δύο σπουδαίους αθλητές…

