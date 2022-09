Σε μια άκρως συμβολική κίνηση προχώρησε ο Άνρει Σεβτσένσκο, με τον προπονητή της Εθνικής Ουκρανίας να παραδίδει το περιβραχιόνιο της χώρας στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Άντρει Σεβτσένκο προχώρησε σε μια κίνηση με πολλούς συμβολισμούς παραδίδοντας το περιβραχιόνιο της Ουκρανίας στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ο οποίος δεν έκρυψε καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν τη αμέριστη συμπαράσταση προς τον Ουκρανικό λαό μετά την ρωσική εισβολή.

“Είναι μία συμβολική χειρονομία. Ευχαριστούμε τον Ρόμπερτ και τους Πολωνούς για όλα όσα έχουν κάνει για εμάς Θα ήθελα από τον Ρόμπερτ να το πάρει συμβολικά μαζί του στο Παγκόσμιο Κύπελλο”, δήλωσε ο Σεβτσένκο.

Ενώ ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, δήλωσε από την πλευρά του τα εξής:

“Ένιωσα ότι το να παίξω με το περιβραχιόνιο της Ουκρανίας, όπως έκανα αμέσως μετά την έναρξη της εισβολής στη χώρα τους, θα ήταν μια ξεκάθαρη χειρονομία εκ μέρους μου, δείχνοντας στον κόσμο ότι αυτός ο πόλεμος συμβαίνει πραγματικά. Πρέπει να μιλήσουμε και εμείς οι αθλητές γι’ αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Πολωνούς που βοήθησαν την Ουκρανία με διάφορους τρόπους.

Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να παλεύεις για την ελευθερία και εμείς οι Πολωνοί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος. Παίζοντας με το περιβραχιόνιο, ήθελα να δημοσιοποιήσω τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Και τώρα μας επέστρεψαν οι ευχαριστίες, για τις οποίες είμαι πολύ υπερήφανος”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχε δείξει τη στήριξη του προς τον ουκρανικό λαό, όταν αγωνιζόταν στη Μπάγερν, επιλέγοντας να φοράει το περιβραχιόνιο της Ουκρανίας, κίνηση την οποία σχολίασε ως εξής:

Δεν ήξερα ποια θα ήταν η κλίμακα της αντίδρασης στη χειρονομία μου, αλλά ήθελα να είναι μεγάλη. Όσο περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τι συμβαίνει, τόσο το καλύτερο.

Γι’ αυτό άξιζε να μιλήσουμε γι’ αυτό, κάνοντας αυτές τις χειρονομίες. Και ο ρόλος των αθλητών; Έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε.

Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με αυτό ή εκείνο ή ότι κάτι αφορά μόνο εμάς ή τους Ουκρανούς. Τα έθνη που αγωνίζονται για την ελευθερία πρέπει να υποστηριχθούν”.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR