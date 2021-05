Μόλις στη δεύτερη σεζόν του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει την ομάδα του στη δεύτερη θέση της Premier League, αλλά και στον τελικό του Europa League.

Το δεύτερο γεγονός μάλιστα, θα του επιτρέψει να γράψει ιστορία για τους “κόκκινους διαβόλους”, αφού θα γίνει ο μοναδικός άνθρωπος που έχει καταφέρει να βρεθεί σε ευρωπαϊκό τελικό τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής της ομάδας.

Ο Σόλσκιερ είχε αγωνιστεί το 1999 στον τελικό του Champions League κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, όπου είχε πετύχει και το ένα από τα δύο γκολ στην ιστορική ανατροπή κόντρα στους Βαυαρούς και την κατάκτηση του τίτλου.

