Ο Σον αποχαιρέτησε την Τότεναμ δακρυσμένος: «Έδωσα τα πάντα για αυτή την ομάδα»

Ο Χέουνγκ Μιν Σον αποχαιρέτησε την Τότεναμ με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο, με τον Νοτιοκορεάτη ποδοσφαιριστή και αρχηγό της ομάδας να αποχωρεί από τους Λονδρέζους μετά από 10 χρόνια.

Ο Σον ο οποίος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της Τότεναμ, κατακτώντας το Europa League της περασμένης σεζόν, θα συνεχίσει τη καριέρα του στην Los Angeles FC, με τον ίδιο να θέλει να πει το δικό του αντίο στον κόσμο των «σπιρουνιών».

Κάπως έτσι ο Σον εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια, με την Τότεναμ να ανεβάζει ένα άκρως συγκινητικό video στο instagram, στο οποίο δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα του και αναφέρει

«Έδωσα τα πάντα για αυτή την ομάδα. Δεν άφησα τίποτα στο γήπεδο. Ελπίζω να με θυμάστε με χαρά. Αυτά τα δέκα χρόνια θα είναι για πάντα στην καρδιά μου».

A final goodbye message from Sonny… pic.twitter.com/w1w39GVMML