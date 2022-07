Η φωτογραφία των αδελφών Αντετοκούνμπο με τη Σερένα Γουίλιαμς δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να γράφει διθυραμβικά σχόλια για τους εικονιζόμενους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τα αδέλφια του συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, γεμίζοντας μπαταρίες ενόψει της νέας σεζόν. Στην Ελλάδα για διακοπές βρίσκεται και η Σερίνα Γουίλιαμς η οποία συναντήθηκε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο αναρτώντας και σχετική φωτογραφία στα social media.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος μέσω του λογαριασμού του στα social media σχολίασε τη φωτογραφία γράφοντας χαρακτηριστικά ””Έξι από τα 13 θαύματα του κόσμου σε μια φωτογραφία”.

6 of the 13 wonders of the world in one photo! 🔝⚡️❤️ https://t.co/pYJt6ajRsG