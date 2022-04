Στέφανος Τσιτσιπάς και Εμμανουήλ Καραλής συνδέονται με στενή φιλία και στο τελευταίο τους κοινό βίντεο, ο Έλληνας τενίστας έκανε μια δοκιμή στο άλμα επί κοντώ.

Ένα ακόμα ξεκαρδιστικό βίντεο από τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Εμμανουήλ Καραλή στα social media, με τον Έλληνα τενίστα να δοκιμάζει την… τύχη του στο άλμα επί κοντώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πόσταρε στους λογαριασμούς του στο Tik-Tok και το Twitter βίντεο με τον Στέφανο Τσιτσιπά να δοκιμάζει αρκετές φορές να κάνει άλμα επί κοντώ, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, με αποτέλεσμα να προσγειώνεται άτσαλα στο στρώμα, ξεσπώντας σε γέλια.

@stefanostsitsipas98 I wouldn’t be surprised if I see you #polevault professionally one day 🤪 pic.twitter.com/oBNBJOb5Gn