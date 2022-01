Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στη Μελβούρνη και ξεκίνησε προπονήσεις ενόψει του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στην έδρα του Australian Open και έκανε την πρώτη του προπόνηση στη νέα Kia Arena μαζί με τον νεαρό Αυστραλό Φίλιπ Σέκουλιτς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του στον αγκώνα κι είναι έτοιμος να παλέψει για να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται στο πρώτο grand slam της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη χρονιά, ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει με επική ανατροπή τον Ναδάλ στα προημιτελικά κι είχε ηττηθεί από τον Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του Australian Open.

Stefanos Tsitsipas training on the brand new Kia Arena with 18-year-old 🇦🇺 Philip Sekulic. 💥#TheFirstServe pic.twitter.com/E9zuWkWMdj