Ο κόσμος του τένις μετράει αντίστροφα για την έναρξη του Roland Garros, την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Παρίσι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Philippe Chatrier, ενώ τον ακολούθησε ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος θα αγωνιστεί κανονικά στο γαλλικό γκραντ σλαμ.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (19/5) στις 20.00 θα γίνει η κλήρωση της διοργάνωσης, που ξεκινάει την προσεχή Κυριακή (22/5).

Stef has arrived on Chatrier for his first Parisian practice this year! 😉#PameStef 🇬🇷 #RolandGarros pic.twitter.com/aTud15u2jX