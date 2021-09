Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφήνει πίσω το Laver Cup και στρέφει την προσοχή του στο Indian Wells, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα πήγε περίφημα στο Laver Cup, κατακτώντας τον τίτλο με την ομάδα της Ευρώπης.

Ο Έλληνας τενίστας συμμετείχε για δεύτερη φορά στη διοργάνωση και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη, πετυχαίνοντας δύο νίκες στο φετινό τουρνουά, μία στο μονό και μία στο διπλό.

Ο 23χρονος πρωταθλητής, παρότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός Davis Cup, απόλαυσε τη συμμετοχή του στο Laver Cup κι ετοιμάζεται πλέον για νέες προκλήσεις.

“This experience is so extraordinary.”@steftsitsipas is going to cherish the memories from Laver Cup 2021.#LaverCup pic.twitter.com/s3uINsA97P