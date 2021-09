Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίστηκε και στο διπλό του Laver Cup, έχοντας στο πλευρό του τον Αντρέι Ρούμπλεφ και κατάφεραν να πανηγυρίσουν μία ακόμη νίκη, “λυγίζοντας” έστω και δύσκολα με 2-1 σετ (6-7 (8), 6-3, 10-4), τους Νικ Κύργιο και Τζον Ίσνερ.

Ο Έλληνας και ο Ρώσος τενίστας έδωσαν έτσι και τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα της Ευρώπης, αφού κέρδισαν το απόλυτο των 8 βαθμών στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά και “εκτόξευσαν” το συνολικό σκορ στο 11-1 κόντρα στην ομάδα του Κόσμου.

Μετά το τέλος του αγώνα, Τσιτσιπάς και Ρούμπλεφ εμφανίστηκαν ιδιαίτερα χαρούμενοι με τον Ρώσο να τονίζει: «Πρώτη φορά παίζω διπλό στην καριέρα μου. Στο κεφάλι μου σκεφτόμουν πως πρέπει να δώσω τα ηνία στον Στέφανο γιατί στο πρώτο σετ έπαιζε εκπληκτικά. Είχε τρομερές επιστροφές κι εγώ… σκ@@α. Εκανα εύκολα λάθη».

Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δήλωσε: «Μετά το δεύτερο σετ άρχισα να παίζω καλά και συνεργαστήκαμε εκπληκτικά. Δεν ξέρω πως το κάναμε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας»

Unstoppable. @AndreyRublev97 and @steftsitsipas defeat Nick Kyrgios and John Isner 6-7(8) 6-3 10-4 to take maximum points on Day 2 for Team Europe. #LaverCup pic.twitter.com/mM4ACiNABU

“I felt very privileged to have a guy like this next to me.”



A winning combination, @AndreyRublev97 and @steftsitsipas. #LaverCup pic.twitter.com/4JYViw5mDg