Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη στο 1000άρι της Μαδρίτης

Ο Έλληνας τενίστας θα κοντραριστεί με τον Πάτρικ Κίπσον στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο/ REUTERS/Manon Cruz

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Πάτρικ Κίπσον (Νο. 90) στην πρεμιέρα του τουρνουά της ATP της Μαδρίτης με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στο δεύτερο γύρο του χωμάτινου Master.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Πάτρικ Κίπσον θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου περίπου στις 15:30 – 16:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Οι δύο τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορά στην καριέρα τους και ο Τσιτσιπάς είναι υποχρεωμένος να πάρει τη νίκη για να μην υποχωρήσει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη, γιατί μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς των τελευταίων τουρνουά είναι στην 80ή θέση.

