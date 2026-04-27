Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Ντάνι Μερίδα για μία θέση στους «16» του Madrid Open

Να συνεχίσει την θετική πορεία του στο χωμάτινο τουρνουά θέλει ο Έλληνας τενίστας
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ/ REUTERS/Ana Beltran

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ντάνι Μερίδα στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης και με νίκη θα καταφέρει να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Μετά την εντυπωσιακή νίκη με 2-0 κόντρα στον Μπούμπλικ ο Τσιτσιπάς θέλει να συνεχίσει στο ίδιο ρυθμό στο 100άρι της Μαδρίτης και σήμερα (27/04/26) θα κοντραριστεί με το νούμερο 102 της παγκόσμιας κατάταξης, Μερίδα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 13:10 στην Ισπανία και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Ο Έλληνας τενίστας σε περίπτωση νίκης θα εξασφαλίσει την άνοδό στην παγκόσμια κατάταξη, μετά από μία πολύ κακή περίοδο, που τον έφερε στο νούμερο 80 της ATP.

