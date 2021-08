Μεγάλη νίκη και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επί του Λορέντζο Σονέγκο με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-4) και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Μία ακόμη δύσκολη νίκη, αυτή την φορά με ανατροπή, πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Σινσινάτι Όπεν. Λίγο περισσότερο από 2 ώρες χρειάστηκε ο Έλληνας τενίστας για να κάμψει την αντίσταση του άκρως ανταγωνιστικού Ιταλού, για να «κλειδώσει» την 13η του παρουσία σε προημιτελικούς στην τρέχουσα σεζόν.

Ο 23χρονος πρωταθλητής τελείωσε τον αγώνα με 78% σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, αλλά και το πολύ υψηλό 68% στο δεύτερο. Το μοναδικό πρόβλημα στην εμφάνισή του ήταν ότι κατάφερε να πάρει μόνον τους δύο από τους συνολικά 10 πόντους για μπρέικ που είχε. Εκεί θα βρει απέναντί του τον εκπληκτικό Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ, ο οποίος μετά από εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με 6-4, 6-3 του φιναλίστ του εφετινού Wimbledon, Ματέο Μπερετίνι., στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Win No.47 of 2021! 🌟@steftsitsipas comes from behind to defeat Sonego 5-7 6-3 6-4 and awaits Berrettini or Auger-Aliassime in the Cincinnati quarter-finals#CincyTennis pic.twitter.com/P5CYfwabbr