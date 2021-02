Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το θρίλερ με τον Κοκκινάκη και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open (video)

Την πρόκριση του στους “32” του Australian Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, αν και συνάντησε σθεναρή αντίσταση από τον Θανάση Κοκκινάκη, επικράτησε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με 3-2 σετ κι έκλεισε θέση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τον Σουηδό τενίστα, Μίκαελ Ίμερ σε μία μονομαχία που φαβορί είναι, φυσικά, ο Στέφανος.

Μετά την άνετη νίκη επί του Σιμόν στον πρώτο γύρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα είδε… όλα, προκειμένου να λυγίσει τον Θανάση Κοκκινάκη, ο οποίος έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, φέρνοντας στα όρια του τον Τσιτσιπά.

Του πήρε το πρώτο σετ με 7-6, δείχνοντας τις διαθέσεις του, ωστόσο ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, πήρε το δεύτερο σετ με 6-4, ενώ έκανε… πάρτι στο τρίτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-1, κάνοντας το 2-1.

Το τέταρτο σετ ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να υπερασπίζονται το σερβίς τους μέχρι τέλους (6-6) και να λύνουν τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ. Εκεί και πάλι ο Κοκκινάκης ήταν πιο ψύχραιμος και ισοφάρισε σε 2-2.

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει το μπρέικ νωρίς, υπερασπίστηκε το σερβίς του και πάλι κι έφτασε στη νίκη με 6-4 γκέιμ.

Ο Έλληνας τενίστας αγχώθηκε, αλλά πέρασε στον τρίτο γύρο, με τον στόχο του να είναι ξεκάθαρος. Να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση και να αποδείξει γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο.

