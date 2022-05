Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην Ελλάδα και χαλαρώνει πριν την έναρξη του Roland Garros.

Λίγες ημέρες πριν το ταξίδι στο Παρίσι, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρέθηκε στους Παξούς. Οι διακοπές του Έλληνα τενίστα έγιναν άμεσα γνωστές με μία φωτογραφία να κυκλοφορεί στα social media.

