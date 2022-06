Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Sportando», Αλεσάντρο Μάτζι, ο διεθνής γκαρντ θα απαντήσει θετικά στην πρόταση των Πειραιωτών για επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμα έναν χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Ο μοναδικός πραγματικός αντίπαλος του Ολυμπιακού για τον Ντόρσεϊ είναι το NBA, μιας κι ο ομογενής γκαρντ έχει στο μυαλό του την επιστροφή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ντόρσεϊ φέρεται να άλλαξε στάση και είναι πλέον θετικός στο να συνεχίσει με τα ερυθρόλευκα.

Tyler Dorsey is close to sign a contract extension with Olympiacos, Im told