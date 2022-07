Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιστρέφει στο NBA. Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξαργύρωσε την εξαιρετική χρονιά που είχε με τον Ολυμπιακό στην Euroleague, άρπαξε την ευκαιρία και θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν και πάλι στα παρκέ του NBA.

Ο έμπειρος σκόρερ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς και θα ενισχύσει την περιφέρεια των Τεξανών στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Στο παρελθόν, ο 26χρονος γκαρντ έπαιξε επίσης σε Χοκς και Γκρίζλις στο NBA, ενώ πέρα από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Euroleague.

