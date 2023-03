Ο Τάσος Δουβίκας βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα, στο ματς της Ουτρέχτη κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της ολλανδικής Eredivisie, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εντός έδρας ήττα για την ομάδα του με 2-1. Γκολ και ισοφάριση ιστορικού ρεκόρ.

Ο Τάσος Δουβίκας έδειξε και πάλι πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ στο 41‘ για την Ουτρέχτη, αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με τα γκολ των Εντβαρτσεν (45′) και Γουίλιμσον στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με το τέρμα αυτό, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έφτασε τα 13 γκολ με την Ουτρέχτη στη σεζόν (έχει και τέσσερις ασίστ). Ο Δουβίκας (δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Γκουστάβο Πογέτ στην Εθνική ομάδα) ισοφάρισε ένα ιστορικό ρεκόρ του Σεμπαστιέν Αλέ!

Ο Έλληνας επιθετικός -με τα 13 του τέρματα- έγινε ο πρώτος παίκτης της Ουτρέχτης που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό, μετά τον Ιβοριανό στράικερ της Ντόρτμουντ το 2013/14.

Με οκτώ αγωνιστικές να απομένουν, ο Δουβίκας είναι πολύ κοντά στο να καταρρίψει το εν λόγω επίτευγμα και να βάλει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.

13 – Anastasios Douvikas is the first @fcutrecht player with 13 Eredivisie goals in one season since Sébastien Haller in 2016-17 (also 13). Douvigoal. pic.twitter.com/DkZ13DDsqj