Θα συνεχίσει παρέα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Παραμένει “Ελάφι” ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Στους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς, μαζί με τον αδερφό του και MVP των φετινών τελικών, Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα συνεχίσει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έφτασε σε συμφωνία με τα “Ελάφια” και υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την περασμένη σεζόν στο ΝΒΑ ο 29χρονος φόργουορντ είχε 2.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά 9.7 λεπτά συμμετοχής σε 57 αγώνες της κανονικής περιόδου.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs.