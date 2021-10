Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει εκμεταλλευτεί τις απουσίες των Μιλγουόκι Μπακς, αυξάνοντας το χρόνο συμμετοχής του, με τον Μάικ Μπούντενχολζερ να τον αποθεώνει για τη συμβολή του στη νίκη επί των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο προπονητής των “ελαφιών” επισήμανε τις λύσεις που έδωσε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ειδικά στην άμυνα, καλύπτοντας και το κενό του αδερφού του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πέρασε αρκετό χρόνο στον πάγκο λόγω φάουλ.

Ο Θανάσης αγωνίστηκε έτσι πάνω από 20 λεπτά και ο προπονητής του δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: “O πάγκος σήμερα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για εμάς. Ο Θανάσης μας έδωσε καλά και ποιοτικά λεπτά στην άμυνα, έκανε πολλά διαφορετικά πράγματα, μας βοήθησε στα ριμπάουντ. Με τα φάουλ του Γιάννη, ο Θανάσης μας εξασφάλισε χρόνο. Και ο Χιλ ήταν απίθανος ερχόμενος από τον πάγκο και θεωρώ ότι ο πάγκος σήμερα μας βοήθησε. Χρειάζεσαι τον πάγκο για να διαχειριστείς καταστάσεις όπως τα φάουλ και οι τραυματισμοί”.

