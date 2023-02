Χολιγουντιανό… τόνο απέκτησε η αναμέτρηση της Άστον Βίλα με την Άρσεναλ στο “Βίλα Παρκ”, με τον Τομ Χανκς να βρίσκεται στα επίσημα του γηπέδου.

Ο Τομ Χανκς έχει δηλώσει οπαδός της Άστον Βίλα και το μεσημέρι του Σαββάτου (18.02) βρέθηκε στο “Βίλα Παρκ” για τον αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας με την Άρσεναλ.

Αφού βρέθηκε στα αποδυτήρια της Άστον Βίλα και χαιρέτησε τους παίκτες της ομάδας, ο Τομ Χανκς κατευθύνθηκε στα επίσημα του γηπέδου και είδε από εκεί την ομάδα να προηγείται με 2-1 στο ημίχρονο της Άρσεναλ.

Μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός τον έπιασε να πανηγυρίζει το γκολ με το οποίο η Άστον Βίλα άνοιξε το σκορ στο 5′ και να μην πιστεύει στα… μάτια του το τέρμα του Γουάτκινς, μετά από αντεπίθεση και υπέροχη μπαλιά του Κουτίνιο.

Forget Saving Private Ryan, Green Mile, League of their Own, this might be Tom Hanks greatest and most Demanding role: Proper Villa Fan. pic.twitter.com/GcUiu3kxvi