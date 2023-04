Ο Τόμας Γουόκαπ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και αναδείχθηκε MVP της 32ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού μέτρησε 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη, 6 κερδισμένα φάουλ και 32 βαθμους στο σύστημα αξιολόγησης, οδηγώντας την ομάδα του στην 13η σερί νίκη της επί του Παναθηναϊκού.

Οι Βάνια Μαρίνκοβιτς (Μπασκόνια) και Ματίας Λεσόρ (Παρτίζαν) συγκέντρωσαν από 29 βαθμούς και ισοβάθμησαν στην δεύτερη θέση.

