Στα 36 του χρόνια ο Τόμας Βερμάελεν αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της γενιάς του.

Ο Βέλγος στόπερ αγωνίστηκε σε Άγιαξ, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Ρόμα, κατακτώντας πλήθος τίτλων, μεταξύ των οποίων και το Champions League της σεζόν 2014-15 με τους Καταλανούς. Ο Βερμάελεν άφησε όμως το “στίγμα” του και στους Λονδρέζους, στους οποίους αποτέλεσε και ένα από τους αρχηγούς της ομάδας.

Ήταν μάλιστα βασικός και στην Εθνική Ομάδα του Βελγίου, στην οποία και θα συνεχίσει πλέον από το πόστο του βοηθού προπονητή, όπως ανακοίνωσε και επίσημα το ομοσπονδιακό συγκρότημα της πατρίδας του.

A new member in our technical staff! 🙌 #DEVILTIME

