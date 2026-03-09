Ο Τραμπ κάνει έκκληση στην Αυστραλία: Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν, εάν επιστρέψουν ίσως τις σκοτώσουν

Την ώρα που οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με το Ιράν να βομβαρδίζεται από Ισραήλ – ΗΠΑ και την Τεχεράνη να προσπαθεί να “απαντήσει”, η αθλητική γνώμη έχει στρέψει την προσοχή της στην ασφάλεια των ποπδοσφαιριστριών της εθνικής Ιράν.

Η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν προέβη σε στάση διαμαρτυρίας, κατά τις πρώτες ημέρες παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας, η οποία ωστόσο έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο πίσω στην πατρίδα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, όμως, οι διεθνείς παίκτριες έψαλλαν και χαιρέτησαν στρατιωτικά, όσο έπαιζε στα μεγάφωνα ο ύμνος της χώρας τους, γεγονός που έφερε πλήθος αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο, εν μέσω της ανταλλαγής βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN Sports, οι παίκτριες εξαναγκάστηκαν σε αλλαγή στάσης από την ομοσπονδία της χώρας τους και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τουλάχιστον τρεις παίκτριες έκαναν χειρονομίες για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της αποστολής, κατά την αναχώρηση της ομάδας προς το ξενοδοχείο, μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο Asian Cup.

Οι ποδοσφαιρίστριες φέρονται να κινδυνεύουν, σε μία ενδεχόμενη επιστροφή τους στο Ιράν, την ώρα που αρκετά Μέσα στην πατρίδα τους, τις χαρακτηρίζουν “προδότριες πολέμου”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την τελική τους ήττα στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών AFC την Κυριακή (08.03.2026), οι οπαδοί της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν συγκεντρώθηκαν γύρω από το λεωφορείο τους φωνάζοντας στην αστυνομία να «σώσει τα κορίτσια μας» καθώς αυτό απομακρυνόταν.

Σημερινά (09.03.2026) ρεπορτάζ ανέφεραν ότι πέντε παίκτριες το έσκασαν από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της εθνικής τους ομάδας και βρίσκονται πλέον υπό την ασφάλεια των αστυνομικών δυνάμεων στην Αυστραλία.

«Ως αποτέλεσμα της γενναίας πράξης πολιτικής ανυπακοής τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του τρέχοντος καθεστώτος, αντιμετωπίζουν τρομερές συνέπειες σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν», δημοσίευσε ο Ρέζα Παχλαβί (γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν) στο X. «Καλώ την αυστραλιανή κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη».

The members of the Iranian Women’s National Football Team are under significant pressure and ongoing threat from the Islamic Republic. As a result of their brave act of civil disobedience in refusing to sing the current regime’s national anthem, they face dire consequences should… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 8, 2026

Ανάλογο ήταν και το σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο “truthsocial”, ο οποίος έκανε έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, να δώσει άσυλο στις αθλήτριες, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που γυρίσουν στην πατρίδα τους, είναι πολύ πιθανό να χάσουν τη ζωή τους.

“Η Αυστραλία διαπράττει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας την αναγκαστική επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο Ιράν, όπου είναι πολύ πιθανό να σκοτωθούν. Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε τους ΑΣΥΛΟ. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα τις δεχτούν οι ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα” ανέφερε ο πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ζακί Χαϊνταρί, εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας, οι παίκτριες κινδυνεύουν με διώξεις εάν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. «Ορισμένα από τα μέλη της ομάδας πιθανότατα έχουν ήδη δει τις οικογένειές τους να απειλούνται», δήλωσε στο AFP, ενώ η ιρανική πρεσβεία στην Αυστραλία δεν προχώρησε σε κάποιο σχετικό σχόλιο.