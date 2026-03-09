Αθλητικά

Ο Τραμπ κάνει έκκληση στην Αυστραλία: Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν, εάν επιστρέψουν ίσως τις σκοτώσουν

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στα social media
ΦΩΤΟ AAP
ΦΩΤΟ AAP/via REUTERS

Την ώρα που οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με το Ιράν να βομβαρδίζεται από Ισραήλ – ΗΠΑ και την Τεχεράνη να προσπαθεί να “απαντήσει”, η αθλητική γνώμη έχει στρέψει την προσοχή της στην ασφάλεια των ποπδοσφαιριστριών της εθνικής Ιράν.

Η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν προέβη σε στάση διαμαρτυρίας, κατά τις πρώτες ημέρες παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας, η οποία ωστόσο έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο πίσω στην πατρίδα τους.

Στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, όμως, οι διεθνείς παίκτριες έψαλλαν και χαιρέτησαν στρατιωτικά, όσο έπαιζε στα μεγάφωνα ο ύμνος της χώρας τους, γεγονός που έφερε πλήθος αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο, εν μέσω της ανταλλαγής βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN Sports, οι παίκτριες εξαναγκάστηκαν σε αλλαγή στάσης από την ομοσπονδία της χώρας τους και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τουλάχιστον τρεις παίκτριες έκαναν χειρονομίες για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της αποστολής, κατά την αναχώρηση της ομάδας προς το ξενοδοχείο, μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο Asian Cup.

Οι ποδοσφαιρίστριες φέρονται να κινδυνεύουν, σε μία ενδεχόμενη επιστροφή τους στο Ιράν, την ώρα που αρκετά Μέσα στην πατρίδα τους, τις χαρακτηρίζουν “προδότριες πολέμου”.

Μετά την τελική τους ήττα στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών AFC την Κυριακή (08.03.2026), οι οπαδοί της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν συγκεντρώθηκαν γύρω από το λεωφορείο τους φωνάζοντας στην αστυνομία να «σώσει τα κορίτσια μας» καθώς αυτό απομακρυνόταν.

Σημερινά (09.03.2026) ρεπορτάζ ανέφεραν ότι πέντε παίκτριες το έσκασαν από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της εθνικής τους ομάδας και βρίσκονται πλέον υπό την ασφάλεια των αστυνομικών δυνάμεων στην Αυστραλία.

«Ως αποτέλεσμα της γενναίας πράξης πολιτικής ανυπακοής τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του τρέχοντος καθεστώτος, αντιμετωπίζουν τρομερές συνέπειες σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν», δημοσίευσε ο Ρέζα Παχλαβί (γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν) στο X. «Καλώ την αυστραλιανή κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη».

Ανάλογο ήταν και το σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο “truthsocial”, ο οποίος έκανε έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, να δώσει άσυλο στις αθλήτριες, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που γυρίσουν στην πατρίδα τους, είναι πολύ πιθανό να χάσουν τη ζωή τους.

“Η Αυστραλία διαπράττει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας την αναγκαστική επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο Ιράν, όπου είναι πολύ πιθανό να σκοτωθούν. Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε τους ΑΣΥΛΟ. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα τις δεχτούν οι ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα” ανέφερε ο πρόεδρο Τραμπ.

 

Σύμφωνα με τον Ζακί Χαϊνταρί, εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας, οι παίκτριες κινδυνεύουν με διώξεις εάν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. «Ορισμένα από τα μέλη της ομάδας πιθανότατα έχουν ήδη δει τις οικογένειές τους να απειλούνται», δήλωσε στο AFP, ενώ η ιρανική πρεσβεία στην Αυστραλία δεν προχώρησε σε κάποιο σχετικό σχόλιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
93
76
71
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo