ΜΜΕ του Ιράν σοκάρουν: Ζητούν την εκτέλεση των ποδοσφαιριστριών της εθνικής ομάδας και κάνουν λόγο για «προδότριες πολέμου»

Η παρουσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών στο Κύπελλο Ασίας και η στάση που έχουν κρατήσει οι αθλήτριες τη στιγμή που η Μέση Ανατολή “φλέγεται” -από τις πολεμικές επιχειρήσεις των Ισραήλ και ΗΠΑ κατά της χώρας τους και από τα αντίποινα της Τεχεράνης- έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις.

Η κατάσταση στο Ιράν παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με την εθνική ποδοσφαίρου γυναικών να “κουβαλάει” στο Asian Cup το βάρος των εσωτερικών αναταραχών. Η σιωπή των παικτριών κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου -στο πρώτο τους ματς στη διοργάνωση- εμφανίστηκε ως μια εξαιρετικά συμβολική χειρονομία, που θύμισε άλλες διαμαρτυρίες Ιρανών αθλητών τα τελευταία χρόνια κατά του καθεστώτος και της πολιτικής κατάστασης της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα γυναικών του Ιράν στο δεύτερο παιχνίδι του θεσμού με αντίπαλο την Αυστραλία, άλλαξε πλήρως την στάση της την ώρα του Εθνικού ύμνου. Οι Ιρανές έψαλλαν και χαιρέτησαν στρατιωτικά, όσο έπαιζε στα μεγάφωνα η μελωδία του ύμνου της χώρας.

Αυτή η αλλαγή στάσης προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εντός και εκτός γηπέδου, αφού πολλοί διαδηλωτές τις χαρακτήρισαν «ομήρους του καθεστώτος».

«Προδότριες πολέμου» λένε ΜΜΕ στο Ιράν

Την ώρα -λοιπόν- που οι ποδοσφαιρίστριες της Μαριζιέ Τζαφαρί δηλώνουν -με δάκρυα στα μάτια- ανήσυχες για την κατάσταση στη χώρα τους, με τις διακοπές στο διαδίκτυο να δυσκολεύουν την επικοινωνία με τις οικογένειές τους, τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν σοκάρουν με όσα αναφέρουν!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιαστές της ιρανικής τηλεόρασης χαρακτήρισαν τις αθλήτριες «προδότριες πολέμου», ζητώντας την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία. Σε ορισμένες τοποθετήσεις μάλιστα επισημάνθηκε πως σε περίοδο πολέμου τέτοιες πράξεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής!

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση διεθνή αντίδραση. Η FIFPRO Asia/Oceania εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παικτριών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εθνική ομάδα έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ασίας και αναμένεται να επιστρέψει στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της, η ένωση ποδοσφαιριστών κάλεσε την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τη FIFA να συνεργαστούν άμεσα με την ιρανική ομοσπονδία και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αθλητριών.