Ιράν: Πέντε παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου έφυγαν από το ξενοδοχείο για λόγους ασφάλειας

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, φέρονται να έφυγαν μυστικά από το ξενοδοχείο της αποστολής, για να βρεθούν υπό την ασφάλεια των αστυνομικών δυνάμεων στην Αυστραλία.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αγωνίζεται στο Asian Cup στην Αυστραλία, με τα μέλη της να έχουν βρεθεί στο “στόχαστρο” λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και του στρατιωτικού χαιρετισμού τους στο τελευταίο τους ματς στη διοργάνωση.

Στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, οι διεθνείς παίκτριες έψαλλαν και χαιρέτησαν στρατιωτικά, όσο έπαιζε στα μεγάφωνα ο ύμνος της χώρας τους, γεγονός που έφερε πλήθος αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο, εν μέσω της ανταλλαγής βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN Sports, οι παίκτριες εξαναγκάστηκαν σε αλλαγή στάσης από την ομοσπονδία της χώρας τους και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τουλάχιστον τρεις παίκτριες έκαναν χειρονομίες για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της αποστολής, κατά την αναχώρηση της ομάδας προς το ξενοδοχείο, μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο Asian Cup.

Το λεωφορείο σταμάτησαν διαδηλωτές, φωνάζοντας στην αστυνομία, “σώστε τα κορίτσια μας”, τα οποία και φέρονται να κινδυνεύουν, σε μία ενδεχόμενη επιστροφή τους στο Ιράν. Για το λόγο αυτό, τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν μάλιστα, ότι πέντε παίκτριες το… έσκασαν από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της εθνικής τους ομάδας και βρίσκονται πλέον υπό την ασφάλεια των αστυνομικών δυνάμεων στην Αυστραλία.