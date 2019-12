Στο Μπρίσμπεϊν κατέφτασε η ελληνική ομάδα τένις, όπου θα συμμετάσχει στο πρώτο ATP Cup (3-12/1). Στέφανος, Πέτρος και Απόστολος Τσιτσιπάς μαζί με τον Μιχάλη Περβολαράκη έβγαλαν video από το αεροδρόμιο της αυστραλιανής πόλης στο οποίο ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίζεται να δηλώνει πόσο ανυπόμονοι είναι για τη συμμετοχή τους στο νέο τουρνουά. Θυμίζουμε πως οι Μάρκος Καλοβελώνης και Αλέξανδρος Σκορίλας είναι τα άλλα δύο μέλη που θα συμπληρώσουν το ρόστερ της ομάδας.

Οι διεθνείς μας μάλιστα πραγματοποίησαν ήδη και την πρώτη τους προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με τον Καναδά των Ντένις Σαποβάλοφ και Φίλξ Οζέ Αλιασίμ τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/1, 2:00). Oι άλλες δύο αντίπαλες χώρες είναι η Γερμανία (5/1, 9:30) και η Αυστραλία (7/1, 9:30).

