Ο Τσιτσιπάς προκάλεσε την αντίδραση του κοινού με τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα (videos)

Απίστευτο σκηνικό μετά το τέλος του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζιλ Σιμόν, καθώς ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινού με τις δηλώσεις του.

Ο Τσιτσιπάς τόνισε ότι δεν περίμενε τόσο εύκολη τη νίκη του στον πρώτο γύρο του Australian Open, γεγονός που θεωρήθηκε υπεροπτικό από το κοινό στις εξέδρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει φασαρία εναντίον του, την οποία προσπάθησαν να καλύψουν στη συνέχεια οι Έλληνες ομογενείς στην κερκίδα.

Ο ίδιος τόνισε ότι λέει απλώς την αλήθεια, αλλά όταν ξεκίνησε να απαντάει για την τακτική του αντιπάλου του, προκάλεσε νέα αντίδραση, για να αναρωτηθεί “θέλετε μήπως να φύγω καλύτερα;”. Τελικά έμεινε μέχρι τέλους, για να ακολουθήσει ένα… roller coaster, με τον Τσιτσιπά να αποθεώνει τους οπαδούς στην Αυστραλία και να χειροκροτείται, αλλά να προκαλεί ξανά μιλώντας για τον Κοκκινάκη.

Ο Στέφανος είπε ότι είναι φίλος με τον επόμενο αντίπαλό του στο τουρνουά, αλλά αυτό δεν θα ισχύσει και στο κορτ, κάτι που προκάλεσε ξανά τη “μήνη” της κερκίδας. Τελικά αποχώρησε πάντως με χειροκρότημα και τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουν στην εξέδρα.

That was the weirdest post-match interview in Stef’s career, and that says a lot. (Part 1) pic.twitter.com/bhWTvkWitM — 🇬🇷 🇬🇷 (@Tsitsifam) February 9, 2021

Stef’s post-match interview (Part 3)



It became OK when he said “I’m not gonna say too much” pic.twitter.com/oAEr1hpGJk — 🇬🇷 🇬🇷 (@Tsitsifam) February 9, 2021

Stef’s post-match interview (Part 4)



Praising the Australian crowd 🥰 pic.twitter.com/aW51QSKJvD — 🇬🇷 🇬🇷 (@Tsitsifam) February 9, 2021