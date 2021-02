Τσιτσιπάς – Σιμόν: Εμφατικό ξεκίνημα για τον Στέφανο στο Australian Open (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός στο πρώτο του παιχνίδι στο Australian Open και “διέλυσε” τον έμπειρο Ζιλ Σιμόν με 3-0 σετ (6-1, 6-2, 6-1) για να περάσει με εμφατικό τρόπο στο δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έδειξε από την αρχή την ανωτερότητά του κόντρα στον 33χρονο Γάλλο (Νο66) και χωρίς να “απειληθεί” καν σε κανένα από τα τρία σετ, πανηγύρισε μία εύκολη πρόκριση στην επόμενη φάση.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Το παιχνίδι

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς, με δικό του λαβ σέρβις γκέιμ και εύκολο μπρέικ στον Σιμόν για το 2-0, που έγινε 5-0 με δεύτερο μπρέικ αμέσως μετά. Ο Γάλλος πήρε στο τέλος το πρώτο του γκέιμ, αλλά ο Στέφανος σέρβιρε για το 1-0 και έκλεισε άνετα το πρώτο σετ.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο σετ, παρά τα πολλά αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά στην αρχή. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε το μπρέικ στο τρίτο σετ και με ένα δεύτερο λίγο μετά, προηγήθηκε με 4-1 για να κάνει τελικά το 2-0 με σκορ 6-2.

Level 🆙@steftsitsipas cements a two sets to love lead, taking the second set against Gilles Simon 6-2.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/AuDDZ2TyNo — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

Ο Στέφανος έκανε μπρέικ με το… καλημέρα και στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 2-0. Ο Σιμόν προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής κράτησε το σερβίς του και έκανε αμέσως και δεύτερο μπρέικ για να επικρατήσει με 6-2 και στο τρίτο σετ και να πάρει τη νίκη με 3-0 σετ.

.@steftsitsipas steals the show 🎭



The 2019 #AusOpen semi-finalist gets his #AO2021 campaign off to the perfect start.



Up next: Thanasi Kokkinakis. pic.twitter.com/c2TZswomLy — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

Ο Τσιτσιπάς πήρε έτσι εύκολη πρόκριση από τον πρώτο γύρο στο Australian Open, όπου την περασμένη σεζόν έφθασε μέχρι τον τρίτο γύρο και ως κορυφαία στιγμή έχει τα ημιτελικά του 2019. Επόμενος αντίπαλος για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα ένας… Ελληνοαυστραλός, ο Θανάσης Κοκκινάκης.