Australian Open: Τσιτσιπάς εναντίον Κοκκινάκη στο δεύτερο γύρο (videos)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε πανηγυρικά από τον πρώτο γύρο του Australian Open και πλέον θα βρει μπροστά του έναν… συμπατριώτη του, αφού ο Ελληνοαυστραλός Θανάσης Κοκκινάκης είναι ο επόμενος αντίπαλός του.

Από το νούμερο 267 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Κοκκινάκης κατάφερε να προκριθεί στο δεύτερο γύρο του Γκραν Σλαμ της πατρίδας του, αποκλείοντας με 3-0 σετ τον Κορεάτη Κουόν (Νο97) και θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τσιτσιπάς – Σιμόν: Εμφατικό ξεκίνημα για τον Στέφανο στο Australian Open (video)

Ο Τσιτσιπάς έχει θεωρητικά εύκολο έργο, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελληνοαυστραλός τενίστας αποτέλεσε μεγάλο ταλέντο του παγκόσμιου τένις, πριν αρχίσουν οι τραυματισμοί να “χτυπούν” την καριέρα του.

