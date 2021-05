Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε την ανωτερότητά του κόντρα στον Μπενουά Περ και τον “διέλυσε” με 2-0 σετ (6-1, 6-2) για να βρεθεί με… περίπατο στους “16” του Madrid Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είναι σε τρομερή φόρμα τη φετινή σεζόν και την… πιστοποίησε και απέναντι στον Γάλλο αντίπαλό του, Νο 35 της παγκόσμια κατάταξης. Με μπρέικ από το πρώτο σερβίς του αντιπάλου του, ο Τσιτσιπάς δεν κοίταξε ξανά… πίσω στο πρώτο σετ, ενώ η εικόνα επαναλήφθηκε και στη συνέχεια.

Το Νο5 του κόσμου έκανε μπρέικ με το… καλημέρα και στο δεύτερο σετ, αλλά παρότι δέχθηκε και ο ίδιος αμέσως μπρέικ, δεν έχασε την ψυχραιμία του και “συνέτριψε” τον αντίπαλό του για το 6-2 που “έκλεισε” το ματς στο 2-0.

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε έτσι στους “16” του τουρνουά της Μαδρίτης και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του (Νισιόκα ή Ρουντ) για το αυριανό ματς.

10-1 on clay in 2021 👊@steftsitsipas gets his Madrid campaign off to a perfect start, dispatching Paire 6-1 6-2 in under an hour!#MMOpen pic.twitter.com/68XG6QO13u