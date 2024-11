Ο Τζέικ Πολ νίκησε τον Μάικ Τάισον στη μάχη της χρονιάς

Ο Τζέικ Πολ ήταν ο μεγάλος νικητής στη μάχη της χρονιάς με τον Μάικ Τάισον. Ο 27χρονος νίκησε στα σημεία τον 58χρονο πυγμάχο, στον αγώνα βαρέων βαρών που διεξήχθη στο Τέξας.

Ο Τζέικ Πολ, όντας 31 χρόνια νεότερος από τον Μάικ Τάισον, ήταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, “λυγίζοντας” τον θρυλικό πυγμάχο σ’ έναν “ιστορικό” αγώνα που προβλήθηκε από το Netflix σε εκατομμύρια θεατές στον πλανήτη.

Στον πρώτο γύρο ο 58χρονος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός, ωστόσο από τον δεύτερο γύρο ο Πολ πήρε το πάνω χέρι, καταφέρνοντας μικρά χτυπήματα στον Τάισον σε όλο το παιχνίδι.

Τελικά, οι τρεις κριτές έδωσαν τη νίκη στον 27χρονο αστέρα των social media με σκορ 80-72, 79-73 και 79-73.

Ο Τζέικ Πολ θα πάρει περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Τάισον, ο οποίος υπέστη μόλις την έβδομη ήττα στην καριέρα του θα πάρει περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ.

