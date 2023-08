Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Τζιανλουίτζι Μπουφόν, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, με τον Ιταλό τερματοφύλακα να γνωστοποιεί το συγκεκριμένο γεγονός μέσω μηνύματος στο twitter.

Ο Μπουφόν είχε εκφράσει εδώ και καιρό τις σκέψεις του να σταματήσει το ποδόσφαιρο, ωστόσο πλέον η είδηση της απόσυρσης του από την ενεργό δράση είναι επίσημη.

Ο 45χρονος τερματοφύλακας μέσω μηνύματος στο προσωπικό του προφίλ στο twitter, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, αναφέροντας πως έδωσε τα πάντα όσο διάστημα έπαιξε ποδόσφαιρο.

Ο Μπουφόν ξεκίνησε την καριέρα του το 1994, με τον ίδιο να κατακτά συνολικά 27 τίτλους, με κορυφαίο όλων το Μουντιάλ του 2006 με την Εθνική Ιταλίας.

Στην πλούσια τροπαιοθήκη του δεσπόζουν μεταξύ άλλων 10 πρωταθλήματα Ιταλίας, 1 κύπελλο UEFA, 1 πρωτάθλημα Γαλλίας, έξι κύπελλα Ιταλίας, καθώς και επτά Super Cup Ιταλίας.

Mοναδικός τίτλος που δεν μπόρεσε να κατακτήσει ήταν το Champions League, με τον ίδιο να αγωνίζεται σε τρεις τελικούς, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG