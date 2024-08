Ο Τζοέλ Εμπίντ τιμήθηκε από το Καμερούν για το χρυσό μετάλλιο με τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

O Τζοέλ Εμπίντ μπορεί να πήρε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ, ωστόσο το Καμερούν θέλησε να τιμήσει τον γνωστό μπασκετμπολίστα με το μετάλλιο του Διοικητή του Τάγματος της Ανδρείας.

Συγκεκριμένα λίγες μόλις ημέρες μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων και την πρώτη θέση που κατέλαβε με τις ΗΠΑ, ο Τζοέλ Εμπίντ βρέθηκε στο Καμερούν, όπου ο πρόεδρος της χώρας θέλησε να του δώσει ένα τιμητικό βραβείο.

Συγκεκριμένα ο μπασκετμπολίστας των Φιλαδέλφεια Σίξερς, πήρε το μετάλλιο του Διοικητή του Τάγματος της Ανδρείας, ένας τίτλος που δίνεται μόνο σε όσους καταφέρνουν κάτι αξιοσέβαστο σε τομείς όπως οι τέχνες, η επιστήμη, το εμπόριο και ο αθλητισμός.

Άλλωστε ένα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπικούς Αγώνες δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρή υπόθεση…

Joel Embiid was awarded the “Order of Valor” in his home country of Cameroon, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/Yh3DkaoBeM