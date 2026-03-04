Ο Τζον Πουλακίδας έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς

Το όνειρο του Τζον Πουλακίδα έγινε πραγματικότητα, με τον 23χρονο άσο να κάνει ντεμπούτο στο NBA στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Μάβερικς διασύρθηκαν από τους Χόρνετς με 117-90, με την ομάδα του Ντάλας να δίνει την ευκαιρία στο φινάλε στον Τζον Πουλακίδα να πατήσει παρκέ και να κάνει την πρώτη εμφάνιση στο NBA.

Ο 23χρονος έμεινε στο παρκέ για14:29 και μέτρησε 0/2 σουτ (0/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος και 2 φάουλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζον Πουλακίδας αγωνιζόταν στην G-League, ενώ πριν πάει στους Μάβερικς είχε υπογράψει με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Χόρνετς – Μάβερικς 117-90

Καβαλίερς – Πίστονς 113-109

Μάτζικ – Ουίζαρντς 126-109

Χιτ – Νετς 124-98

Ράπτορς – Νικς 95-111

Μπουλς – Θάντερ 108-116

Τίμπεργουλβς – Γκρίζλις 117-110

Σίξερς – Σπερς 91-131

Λέικερς – Πέλικανς 110-101

Κινγκς – Σανς 103-114

Ανατολική περιφέρεια

1) Πίστονς 45-15

2) Σέλτικς 41-20

3) Νικς 40-22

4) Καβαλίερς 39-24

5) Ράπτορς 35-26

6) Σίξερς 33-28

7) Μάτζικ 32-28

8) Χιτ 33-29

9) Χόρνετς 31-31

10) Χοκς 31-31

11) Μπακς 26-34

12) Μπουλς 25-37

13) Ουίζαρντς 16-45

14) Νετς 15-46

15) Πέισερς 15-46

Δυτική περιφέρεια

1) Θάντερ 48-15

2) Σπερς 44-17

3) Ρόκετς 38-22

4) Τίμπεργουβλς 39-23

5) Νάγκετς 38-24

6) Λέικερς 37-24

7) Σανς 35-26

8) Ουόριορς 31-30

9) Κλίπερς 29-31

10) Μπλέιζερς 29-33

11) Γκρίζλις 23-37

12) Μάβερικς 21-40

13) Πέλικανς 19-44

14) Τζαζ 18-43

15) Κινγς 14-49