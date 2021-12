Ο Τζον Τέρι ανέλαβε κι επίσημα συμβουλευτικό ρόλο στην ακαδημία της Τσέλσι, η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού.

Ο Τέρι θα συνεργαστεί με νεαρούς παίκτες και το προπονητικό επιτελείο σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης νέων. Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι θα συμμετέχει σε συζητήσεις με προπονητές και τεχνικούς της ακαδημίας, ενώ θα έχει και επικοινωνία με τους γονείς των παικτών.

John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy. 🔵



