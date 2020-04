Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς από το ESPN εστίασε αυτή την εβδομάδα στη “μάχη” τους με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και στο “ξύλο” που οδήγησε στην εκπληκτική μεταμόρφωσή του.

Τα “κακά παιδιά” του Ντιτρόιτ ήταν γνωστά για την άμυνά τους και το σκληρό τους παιχνίδι, αλλά ειδικά για τον Τζόρνταν είχαν δημιουργήσει ειδικούς κανόνες που προέβλεπαν ακόμη και αντιαθλητικά φάουλ για να τον σταματήσουν.

Απίστευτη ιστορία: Ο Τζόρνταν βρήκε τον Ρόντμαν στο κρεβάτι με την Κάρμεν Ηλέκτρα (video)

Το μίσος του Τζόρνταν καλά κρατεί: “Δεν με πείθετε, ήταν μ@λ@κ@ς” (videos)

Μετά την τελευταία ήττα του στα πλέι οφ του 1990 όμως, ο Τζόρνταν αποφάσισε να να γίνει… κτήνος στο γυμναστήριο, ώστε να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα και άρα την… αντοχή του στο “ξύλο” των Πίστονς. Στο ντοκιμαντέρ περιγράφεται αυτή η απόφαση και η διαδικασία που ακολούθησε ο “MJ”, ενώ στα social media κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες που δείχνουν την εκπληκτική μεταμόρφωση στο σώμα του.

The Pistons' Jordan Rules were enough for Mike to put on 15 pounds to fight their physicality 💪#TheLastDance pic.twitter.com/wG35JskiNu