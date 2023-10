Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς νίκησαν τους Μέμφις Γκρίζλις με 113-106, χάρη σε μία φοβερή εμφάνιση του Τζόρνταν Πουλ, ο οποίος όμως δεν απέφυγε και το… τρολάρισμα στα social media.

Σε μία προσπάθειά του να κάνει τον… Στεφ Κάρι, ο Πουλ σούταρε τρίποντο από τη γωνία στην αρχή του αγώνα των Γουίζαρντς με τους Γκρίζλις και γύρισε την πλάτη του προς την μπασκέτα, κοιτάζοντας τον πάγκο των αντιπάλων.

Σε αντίθεση όμως, με τον πρώην συμπαίκτη του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και θρύλο του NBA, ο ίδιος δεν κατάφερε να ευστοχήσει κι έτσι δέχθηκε τα… πυρά και το τρολάρισμα των οπαδών στα social media.

