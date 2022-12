Ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ, που είναι γνωστός σεφ με το όνομα “Salt Bae”, έχει βρεθεί στο “στόχαστρο” μετά από ένα video που τον δείχνει να “πιέζει” τον Λιονέλ Μέσι για μία φωτογραφία με το τρόπαιο του Μουντιάλ 2022.

Πολλοί αναρωτούνται γιατί ο Νουσρέτ βρέθηκε μέσα στο γήπεδο την ώρα της απονομής στην Αργεντινή και τον καταδικάζουν για την ενέργεια προς τον Μέσι. Δημόσια θέση για το θέμα πήρε και ο άλλοτε διεθνής Ιταλός ποδοσφαιριστής, Τζουζέπε Ρόσι, ο οποίος και έκανε σχετική ανάρτηση με “βολές” προς τον Νουσρέτ.

«Mπορείς να μου φιλήσεις τον κ@@@. Ήθελες όλη αυτήν την προσοχή κρατώντας και φιλώντας το τρόπαιο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Τελείωσαν τα 2 λεπτά φήμης. Ο επόμενος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ρόσι.

#SaltBae can kiss my ass. Wanting all that attention and touching the cup. Who da fuq are you bro? You’re 2 minutes of fame are up. Next.